Фонд ООН по реагированию и восстановлению от COVID-19 готов помочь КР

Глава МИД КР встретился с главой Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

4 августа министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков провел онлайн встречу с главой Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19 г-ном Йенсом Ванделем. Во встрече также принял участие постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике г-н Озонния Ожиело.

В ходе беседы Министр Айдарбеков приветствовал учреждение Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19, который призван оказать поддержку странам с низким и средним уровнем доходов в борьбе с пандемией и ее последствиями. Отметив резкое увеличение числа граждан, заразившихся коронавирусом, он обратил внимание на такие актуальные задачи, как стабилизация эпидемиологической обстановки, выполнение социальных обязательств, восстановление экономики. В этой связи, он подчеркнул важность содействия по этим вопросам со стороны Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19.

Глава МИД отметил успешность взаимодействия Кыргызской Республики с системой ООН в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, констатировано, что в развитие обращения в апреле т.г. президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова к Генеральному секретарю ООН А. Гутерришу в мае оперативно поступила финансовая помощь.

Г-н Й.Вандель положительно отметил усилия правительства Кыргызской Республики в противодействии распространению коронавирусной пандемии в стране и поддержал необходимость развития международного сотрудничества в этой сфере. Разделяя озабоченность в связи со складывающейся ситуацией, он выразил готовность продолжить совместную работу по поддержке мер, направленных на борьбу с пандемией КОВИД-19. При этом, Й. Вандель сообщил, что в ближайшее время планируется направить запрос в офис постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике о формировании перечня потребностей страны для рассмотрения возможности выделения помощи.