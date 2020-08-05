Погода
$ 76.70 - 77.10
€ 89.35 - 90.85

Фонд ООН по реагированию и восстановлению от COVID-19 готов помочь КР

293  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава МИД КР встретился с главой Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

4 августа министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков провел онлайн встречу с главой Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19 г-ном Йенсом Ванделем. Во встрече также принял участие постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике г-н Озонния Ожиело.

В ходе беседы Министр Айдарбеков приветствовал учреждение Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19, который призван оказать поддержку странам с низким и средним уровнем доходов в борьбе с пандемией и ее последствиями. Отметив резкое увеличение числа граждан, заразившихся коронавирусом, он обратил внимание на такие актуальные задачи, как стабилизация эпидемиологической обстановки, выполнение социальных обязательств, восстановление экономики. В этой связи, он подчеркнул важность содействия по этим вопросам со стороны Фонда ООН по реагированию и восстановлению от КОВИД-19.

Глава МИД отметил успешность взаимодействия Кыргызской Республики с системой ООН в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, констатировано, что в развитие обращения в апреле т.г. президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова к Генеральному секретарю ООН А. Гутерришу в мае оперативно поступила финансовая помощь.

Г-н Й.Вандель положительно отметил усилия правительства Кыргызской Республики в противодействии распространению коронавирусной пандемии в стране и поддержал необходимость развития международного сотрудничества в этой сфере. Разделяя озабоченность в связи со складывающейся ситуацией, он выразил готовность продолжить совместную работу по поддержке мер, направленных на борьбу с пандемией КОВИД-19. При этом, Й. Вандель сообщил, что в ближайшее время планируется направить запрос в офис постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике о формировании перечня потребностей страны для рассмотрения возможности выделения помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390679
Теги:
МИД, ООН, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, Помощь, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  