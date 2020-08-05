Кыргызстан может претендовать на гранты ЕФСР для нужд здравоохранения

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) объявил о проведении внеочередного конкурса грантов для систем здравоохранения стран-участниц. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ, председатель совета ЕФСР Антон Силуанов.

"Эти средства будут направлены на нужды систем здравоохранения. Так государства - участники фонда получат дополнительные возможности для оперативного реагирования на вспышку коронавируса. Гранты будут предоставлены странам с низким уровнем валового национального дохода на душу населения. В соответствии с этим критерием на получение грантов могут претендовать Кыргызстан, Таджикистан и Армения", - сказал Силуанов.

Отметим, ЕФСР - это финансовый механизм, созданный в целях преодоления негативных кризисных последствий и обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник средств фонда - взносы Российской Федерации в размере почти 90 процентов.

Основным заемщиком средств ЕФСР является Республика Беларусь, которой было одобрено 2 кредита на цели бюджетной поддержки на общую сумму 5 млрд долларов. Кроме того, финансовую поддержку в виде инвестиционных и финансовых кредитов, а также грантов получают Республика Таджикистан, Кыргызская Республика и Республика Армения.