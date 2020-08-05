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Более 3 тысяч кыргызстанцев собрались на российско-казахской границе

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- Екатерина Улитина
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Более трех тысяч граждан Кыргызстана и около 500 граждан Узбекистана собрались на участке вблизи российско-казахской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание со ссылкой на правительство Оренбуржья отмечает, что людей начали отправлять на родину.

"Граждане Кыргызстана, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут переправлены через границу с Республикой Казахстан и отправятся на родину. Общее количество переправляемых граждан Киргизии - почти 3 тысячи человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом", - сообщает правительство области.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что Оренбургская область не впервые становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди.

- Люди устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой, - сказал глава области.

Граждане Кыргызстана живут в палаточном городке. Среди них есть пожилые люди, беременные женщины и дети.


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URL: https://www.vb.kg/390683
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
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