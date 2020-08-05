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Пограничники Кыргызстана поймали двух заключенных из Узбекистана

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- Оксана Гут
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4 августа пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР задержали двух граждан Республики Узбекистан, сбежавших из мест лишения свободы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда получили информацию о том, что из мест заключения Зангиатинского района Ташкентской области Республики Узбекистан сбежали двое заключенных.

В результате принятых командованием Ала-Букинского пограничного отряда мер на линии государственной границы пограничники совместно с сотрудниками МВД задержали двух граждан Узбекистана, которые совершили побег из мест лишения свободы с целью покинуть пределы Узбекистана.

"Благодаря бдительным действиям пограничников и сотрудников МВД граждане Узбекистана С.Х. 1996 г.р. и А.Б. 1991 г.р. были задержаны в местности Бел-Согот Аксыйского района Джалал-Абадской области при попытке незаконного пересечения государственной границы", - отмечают в ведомстве.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/390686
Теги:
граница, задержание, заключенные, побег, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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