Наталья Пшеничная: Карантин в Кыргызстане был введен своевременно

В Кыргызстане своевременно был введён карантин. Об этом сегодня на круглом столе заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, за время жестких ограничений Минздрав постарался подготовиться к возможной вспышке эпидемии.

- Резкий скачок заболеваемости, который произошел сразу после снятия ограничений в какой-то степени объясняется нашим менталитетом. Если в том же Китае люди очень строго соблюдают санитарные ограничения, то в Европе, России, и Кыргызстане люди не настолько дисциплинированы, - сказала она.

Отметим, в Кыргызстане был введен жесткий карантин в конце марта. Постепенно снимать ограничения начали в мае, а в июне, после того как большинство людей вернулись к обычной жизни, произошла вспышка заболевания, которая унесла сотни жизней.