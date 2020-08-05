Независимых наблюдателей в Беларуси выгоняют с избирательных участков

В Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Только из независимых наблюдателей не всем удается попасть на участок. Многих из них просто выгоняют из зданий, где расположены участки, пишет Tut.by

- Мы мешаем просто потому, что находимся здесь, - говорят они. - Мы сразу зашли на участок в 9.45 вместе с членами комиссии, нас не пустили в сам кабинет на опечатывание урны, сославшись на то, что уже есть три наблюдателя - фамилии их назвать отказались. Мы стояли возле входа в кабинет, нас было где-то шесть человек (независимых наблюдателей. - Прим. TUT.BY), мы успели подать четыре жалобы председателю комиссии на недопуск нас к наблюдению. Примерно в 10.45 пришла директор и затем милиция.

В итоге директор школы выпроводила наблюдателей под предлогом того, что они мешают сторожу: якобы он волнуется из-за большого количества людей в школе.

- Она позвала сотрудников милиции. В случае отказа покинуть участок нам пригрозили применить физическую силу.

Парни остались у входа в школу считать пришедших на участки. Говорят, что сами тут учились, потому педагогов знают в лицо. Из тех, кто заходит в школу, стараются вычислять, кто избиратель, а кто нет.

- В итоге нам разрешили находиться возле окна, - добавили независимые наблюдатели.