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"Пропавшая" гумпомощь волонтеров. Глава ГКБ №1 снят с должности

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- Оксана Гут
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Руководитель Городской клинической больницы №1 Бишкека Жусуп Бошкоев снят с должности из-за скандала с "пропавшей" гумпомощи волонтеров. Об этом на брифинге 5 августа заявила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Напомним, в начале июля волонтеры заметили, что их гуманитарная помощь ГКБ №1 в виде средств индивидуальной защиты и масок не дошла до медицинских сотрудников. Минздрав КР создал по расследованию этого факта специальную комиссию.

"По итогам спецкомиссии, которая изучала вопросы, поднятые в СМИ и волонтерами по использованию СИЗ, руководитель ГКБ №1 отстранен от должности. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя данного медучреждения по организационной работе и контролю", - отметила Акматова.

Она также в ходе брифинга ответила на вопрос, что с замглавой Минздрава Нурболотом Усенбаевым. У него, отметим, ранее подтвердился COVID-19.

"Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев прошел необходимый курс лечения в Республиканской клинической инфекционной больнице и выписан с выздоровлением. Завтра, 6 августа, он выйдет на работу", - сказала представитель ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/390695
Теги:
Минздрав, проверки, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, больница, карантин
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Комментарии
Kkk
05.08.2020, 12:10

Наконец-то, давно пора гнать в шею всех этих старых главврачей, которые превратили больницы в свои частные лавочки!!!  Надеюсь очередь дойдёт и до больницы НХЦ Мамакеева, которую уже давно грабит семейка Мамакеева!  Тут уже не увольнять а сажать надо!

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