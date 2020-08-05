В Москве задержали кыргызстанцев, обманывавших соотечественников

В Москве за последние недели установлен ряд фактов противоправных действий, совершенных уроженцами Кыргызстана в отношении своих же соотечественников. Во всех случаях имели место попытки нажиться на гражданах за обещанное содействие во включении их в списки пассажиров, отправляющихся чартерными авиарейсами на родину.

Как напомнили в посольстве КР в РФ, такие списки формируются созданной при нем специальной комиссией, в составе сотрудников дипмиссии и активистов диаспоры, абсолютно на бесплатной основе. Выявлением мошенников занимается еще одна комиссия, в которую вошли сотрудники посольства по вопросам безопасности, представительств МВД и государственной службы миграции КР в РФ.

Лица, промышляющие подобным образом, устанавливаются во взаимодействии с сотрудниками российских правоохранительных органов. По информации представительства МВД, в числе тех, кому теперь предстоит отвечать за свои деяния, - 23-летняя уроженка Аксыйского района Джалал-Абадской области С.А., 30-летний уроженец Чуйской области К.М., ряд других, в общей сложности – восемь человек. По выявляемым фактам проводятся процессуальные проверки, возбуждаются уголовные дела.

В представительстве МВД КР в РФ сообщили, что в рамках своей компетенции продолжают работу, направленную на "выявление и пресечение противоправных деяний и дальнейшее препровождение в территориальные подразделения ОМВД Москвы, принятие мер в соответствии законодательством Российской Федерации". И призвали соотечественников сообщать обо всех подобных случаях, "оказывать содействие для пресечения противоправных действий и привлечения виновных лиц к ответственности по всей строгости закона".