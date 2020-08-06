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Российские летчики разгромили условного противника в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Самолеты-штурмовики, находящиеся на вооружении российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане нанесли здесь массированный ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно включена и данная база.

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, совершив воздушный налет, выпустили более 50 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-поверхность" и сбросили около 20 авиационных бомб по мишеням, имитирующим караван легкобронированной техники, огневые средства и временный командный пункт условного противника. Заход на боевое применение выполнялся с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2500 метров.

Всего в отработке учебно-боевых задач на горном полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане было задействовано десять штурмовиков Су-25, а также около ста военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении авиабазы базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/390697
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, учения, Кыргызстан
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Комментарии
Асан
06.08.2020, 14:05

Вряд ли караваны с оружием будут идти через Иссык-Куль.

Тренировки должны проходить на Юге ,в условиях приближённых к боевым. На реальной местности и в настоящем южном климате.На учениях самолёты должны заправляться ,обслуживаться и пополнять боекомплект на реальных южных аэродромах подскока.

В противном случае при прорыве боевиков в Баткене от авиации будет мало толка. Летчики не будут знать местность.Из-за неготовности наземной инфраструктуры и слаженности наземных служб штурмовики будут заправляться и пополнять боекомплект в Канте.

Короче будет бардак 41 года.

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