Российские летчики разгромили условного противника в Кыргызстане

Самолеты-штурмовики, находящиеся на вооружении российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане нанесли здесь массированный ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно включена и данная база.

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, совершив воздушный налет, выпустили более 50 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-поверхность" и сбросили около 20 авиационных бомб по мишеням, имитирующим караван легкобронированной техники, огневые средства и временный командный пункт условного противника. Заход на боевое применение выполнялся с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2500 метров.

Всего в отработке учебно-боевых задач на горном полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане было задействовано десять штурмовиков Су-25, а также около ста военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении авиабазы базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.