Сариев покинул альянс с "Ата Мекеном". Не захотел быть теневым лидером?

Партия "Ак-Шумкар" вышла из политического альянса с "Ата Мекеном" и общественным движением "Жаны Дем". Информацию Темир Сариев лично подтвердил СМИ.

Последствия такого решения, как и истинные причины, пока не ясны. Ведь только два месяца назад, объединяясь и позируя перед фото и видеокамерами журналистов, политические партнеры в один голос заявляли о четком намерении идти на парламентские выборы под единым флагом.

Что могло поменяться за это время? Означает ли, что Темир Сариев сошел с еще не начатой в полной мере предвыборной гонки?

"Темир Сариев заявил, что нужно опираться на проверенные кадры. Делать ставку на тех, кто обычно обеспечивал выборы – это местные кланы, финансовые олигархи. В этом он по-своему прав. Он или его политтехнологи поняли, "поварившись" в этом альянсе, что молодая когорта полностью переборит старых политиков", - отметил в разговоре с VB.KG политолог Марс Сариев.

Сейчас, говорит он, многие партии – в том числе "Ата Мекен" и "Бир Бол" - мощно представлены в виде молодых ребят-волонтеров, но в политике абсолютно неопытных. Таким образом, они хотят перелицеваться, но будто не замечают грядущих за таким обновлением проблем.

"Старые партии, как старые волки в овечьих шкурах думают, что на плечах молодых, неискушенных политикой ребят, придут во власть и будут ими рулить. Но прозрение пришло к Темиру Сариеву. Такая ситуация уже была - СДПК использовала новые лица, например Аида Касымалиева, Жанар Акаев и другие. И все мы видели, что потом произошло. Если Касымалиева как-то придерживалась партии, то Акаев начал вести самостоятельную политику в единственном числе. А в "Ата Мекене" таких Жанаров Акаевых целая когорта. Старые волки надеются управлять ими – они же не взяли в свои ряды тех, кто разбирается в политике. Но они не будут управляемы. У них системное мышление, многие из неправительственных организаций – а это особый организм, который управляется из другого концептуального центра", - высказался эксперт.

Марс Сариев считает, что молодые лица в нынешнем составе Жогорку Кенеша дискредитировали олигархов парламента. И в этом промах "вожаков".

"Этот созыв показал, что даже 3-4 человека из 120 парламентариев смогли сделать свою погоду. Те, кто сейчас вступил в ряды старых партий, во время пандемии работали параллельно структурам власти, завоевывая сердца. Это будет концептуальная борьба, и да - это обновление, но рулить ими не получится", - заявляет политолог.

И, что касается, самого лидер "Ак-Шумкара".

"В то же время Темир Сариев проявил нарциссизм. Он, наверняка, хотел быть на первых ролях. А ему предложили быть одним из теневых лидеров, а он не хочет. После этого демарша, думаю, его рейтинг упадет. Не знаю, кто сможет его принять в свои ряды. Хотя, ради чуйского электората, возможны объединения", - заключил эксперт.