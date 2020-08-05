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Эпидситуация улучшается. В Кыргызстане закрывают дневные стационары

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане улучшилась эпидемиологическая ситуация. В связи с сокращением потока пациентов закрываются дневные стационары. Пока лишь на время, то есть при необходимости они будут незамедлительно открыты вновь.

Мэрия Бишкека сообщает, что вчера, 4 августа, дневные стационары приняли наименьшее за все время количество человек – 964, в ночь с 4 на 5 августа в ночные стационары обратилось всего 173 человека.

Всего за месяц работы дневных стационаров медподдержку получили 84 тысячи 689 человек, ночные приняли 8 тысяч 688 горожан.

Однако в последние дни отдельные стационары пустуют, пациентов нет. Для оптимизации расходов и сбережения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений временно законсервированы.

Стационары, которые сейчас не принимают:

  1. в школе "Сейтек";
  2. в школе № 95 в микрорайоне "Джал";
  3. в школе № 83;
  4. в школе №81;
  5. в школе №94;
  6. на базе кафе "Арал"

Также прекращает работу ночная лечебница в ресторане "Салтанат" в жилмассиве Кара Жыгач Октябрьского района.

Все медицинское оборудование, койки и другой инвентарь сохранены, прошли дезинфекцию и кварцевание.

Остальные стационары пока работают в штатном режиме, будем следить за динамикой обращений.

О закрытии дневных стационаров также сообщила мэрия Каракола. Местные власти приняли такое решение в связи с сокращением потока пациентов.

Напомним, временные стационары были открыты в качестве экстренной меры во время вспышки коронавирусной инфекции. В стационарах пациенты получали консультацию врачей и лечение при легких и средних формах заболевания.

По данным Минздрава за последние сутки выявлено 569 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Бишкеке – 190.


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URL: https://www.vb.kg/390700
Теги:
мэрия, Кыргызстан, коронавирус
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