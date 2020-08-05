В России развернулась подготовка к выборам в парламент Кыргызстана

Дипломатические учреждения Кыргызстана на российской территории вплотную занялись подготовкой к выборам в Жогорку Кенеш, обеспечением возможностей для голосования гражданам КР, которые в этот день будут находиться в России.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, для нынешней выборной кампании в РФ организовано одиннадцать избирательных участков. Они разместятся в зданиях посольства в Москве, генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. В самой дипмисси предусматривается в этот раз открыть два участка, их местоположение сейчас определяется.

Напомним, что в соответствии с избирательным законодательством Кыргызстана в список избирателей за рубежом включаются граждане КР, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Те, кто ранее не сделал это, могут сдать биометрические данные в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР.

Такая возможность предоставлена и в посольстве в Москве. Здесь отметили, что встать на консульский учет можно и дистанционно, однако для сдачи биометрии необходимо физическое присутствие конкретного гражданина. Предварительный список избирателей в ЦИК Кыргызстана своевременно отправлен. И сегодня граждане КР уже имеют возможность проверить себя в нем в режиме онлайн.

Посольство, как подчеркнуто, полностью оснащено необходимым оборудованием для сбора биометрических данных. И сейчас развернуло деятельность по всем связанным с выборами направлениям, что связано, в том числе, с решением тех или иных организационных вопросов, проведением информационно-разъяснительной работы среди соотечественников. Аналогичные усилия предпринимаются и в других дипучреждениях КР в РФ, на базе которых развернуты избирательные участки.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша, согласно Указу президента Кыргызстана, назначены на 4 октября 2020 года. Для организации голосования за рубежом, по информацию ЦИК КР, образованы 42 участка.