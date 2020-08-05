В Бишкеке прошел Круглый стол с участием российских врачей (видео)

Сегодня в Бишкеке по инициативе депутата Евгении Строковой прошел Круглый стол с участием российских врачей, которые ранее прибыли в Кыргызстан оказать медицинскую помощь.

Модератором мероприятия выступил один из организаторов Круглого стола председатель ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

Открыла мероприятие депутат ЖК Евгения Строкова, которая в своем вступительном слове поблагодарила врачей из Башкорстана за безвозмездную помощь Кыргызстану.

Первой слово предоставили представителю Роспотребнадзора Наталье Пшеничной, которая высказала предположение почему в Кыргызстане начался резкий рост эпидемии.

- Резкий скачок заболеваемости, который произошел сразу после снятия ограничений в какой-то степени объясняется нашим менталитетом. Если в том же Китае люди очень строго соблюдают санитарные ограничения, то в Европе, России, и Кыргызстане люди не настолько дисциплинированы, - сказала она.

Также выступил на Круглом столе замминистра здравоохранения Башкорстана Евгений Кустов, который поблагодарил депутата Евгению Строкову за создание условий работы российской группе врачей.

- Мы видим на данный момент результативную работу правительства КР, депутатского корпуса и Министерства здравоохранения. Из 13 тысяч коек, которые развернуты в Кыргызстане около 50 процентов являются свободными. То что количество выздоровевших ежедневно превышает количество заболевших говорит о том, что ситуация в Кыргызстане начинает стабилизироваться, - отметил он.

Врач-пульмонолог Лилия Козырева отметила уровень кыргызстанских медиков.

- Ваши врачи постоянно учатся, контактируя с медиками всего мира. Так, к примеру, ваши медики зачастую участвуют в различных конференциях, на которых обмениваются опытом и сами что то новое для себя узнают, - сказала она.

Депутат Евгения Строкова напомнила присутствовавшим про меры безопасности, которые нужно всем неукоснительно соблюдать.

- Бишкек оказался менее дисциплинированным в соблюдении санитарных правил, чем даже регионы. Это ситуация научила людей быть более законопослушными во всех отношениях. Тем не менее во время обострения эпидемиологической ситуации в Бишкеке некоторые люди выходили на митинг, что возможно также внесло свой вклад в распространение болезни, - предположила народная избранница.