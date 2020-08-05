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На границе с Узбекистаном задержаны сбежавшие из колонии заключенные

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанские пограничники 4 августа задержали сбежавших из мест лишения свободы заключенных. Об этом сообщает ГПС Кыргызстана.

Задержание провели пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР.

Ранее от убекской стороны была получена информация о двух заключенных гражданах Узбекистана, которые сбежали из колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В результате принятых командованием Ала-Букинского пограничного отряда мер на линии государственной границы пограничники совместно с сотрудниками МВД задержали двух граждан Узбекистана, которые совершили побег из мест лишения свободы с целью покинуть пределы Узбекистана.

Благодаря бдительным действиям пограничников и сотрудников МВД граждане Узбекистана С.Х., 1996 г.р. и А.Б., 1991 г.р., были задержаны в местности Бел-Согот Аксыйского района Жалал-Абадской области при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Дальнейшее разбирательство с задержанными проводят сотрудники МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/390703
Теги:
граница, заключенные, побег, Узбекистан, Кыргызстан
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