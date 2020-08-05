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Качество образования останется тем же - Боронов об онлайн обучении

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- Екатерина Улитина
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Обучающиеся будут получать тот же уровень образования, как и до начала эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе брифинга сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

При этом, пока неизвестно в каком формате будет проходить обучение в новом учебном году. Каждый район в зависимости от эпидемиологической ситуации будет решать проводить уроки традиционно или в дистанционном формате. В настоящее время школы и университеты готовятся к онлайн обучению – записывают уроки и готовят программы.

- С 1 сентября ученики будут получать те же знания, что и до пандемии, - пообещал Кубатбек Боронов.

Отметим, в Кыргызстане наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что в последние дни эпидемия идет на спад, правительство готовится к новому всплеску. В связи с этим учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Многие уверены, что это негативно сказывается на качестве образования.


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URL: https://www.vb.kg/390707
Теги:
Кубатбек Боронов, образование, правительство, коронавирус
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