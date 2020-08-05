Озолотится ли Кыргызстан? Цены на золото превысили исторический максимум

Цена за унцию золота впервые в истории превысили планку в $2 тысячи. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex. Кроме того, на несколько процентов выросла стоимость серебра.

Хорошая новость для Кыргызстана заключается еще и в том, что вслед за ценами на золото вверх устремилась стоимость акций компании Centerra, которая разрабатывает золотой рудник Кумтор. Акции на Торонтской фондовой бирже цена на акции заметно начали расти 31 июля и сейчас эта тенденция сохраняется. Сегодня акция Centerra продаются по 16,36 канадских доллара.

Однако профессор кафедры "Экономика и управление на предприятии" КРСУ Толонбек Абдыров считает, что тенденции на рынке золота не смогут кардинально изменить состояние экономики Кыргызстана.

- Конечно, прибыль предприятий немного увеличится по сравнению с прошлыми годами, но это не станет причиной серьезного экономического роста. Конечно, для Кыргызстана, где добывают золото, рост на мировых рынках сыграет положительную роль. Другой вопрос насколько государство может обеспечить прозрачность реализации этих слитков, - прокомментировал VB.KG Толонбек Абдыров.

Еще одна проблема, что Кыргызстан продает золото в основном в качестве сырья, тогда как основную прибыль приносит готовая продукция.

- Ежегодно в Кыргызстане добывают около 18,3 тонн золота. Из них около 18 тонн тонн уходит на экспорт. Если посмотреть статистику, кыргызское золото покупают в основном в Арабских Эмиратах, в Швейцарии и так далее. Тогда как местным ювелирам остается в год всего 300-400 килограмм золота. Это очень мало для развития рынка, - сказал Толонбек Абдыров.

Профессор уверен, что Кыргызстан мог бы извлечь внушительные доходы от роста цен на золота, но для этого нужно развивать промышленную переработку и ювелирное дело.