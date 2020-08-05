Погода
$ 76.80 - 77.10
€ 89.35 - 90.85

Из России в Кыргызстан вышла еще одна колонна автобусов с гражданами КР

347  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5 августа из Оренбургской и Самарской областей наземным транспортом отправилась в Кыргызстан еще одна большая группа его граждан. По информации посольства КР в РФ, на 43 автобусах через территорию России, а затем Казахстана следуют 2 543 кыргызстанца, в том числе 1879 мужчин, 625 женщин, 39 несовершеннолетних детей.

В список возвращающихся включены граждане КР, находившиеся в городах Оренбург и Соль-Илецк, в палаточном лагере в Бузулукском районе Оренбургской области, а также скопившиеся в Самарской области.

Во исполнение договоренностей, достигнутых между кыргызстанской и российской сторонами, последняя бесплатно выделила 32 автобуса для транспортировки кыргызстанцев по территории РФ до контрольно - пропускного пункта на российско – казахстанской границы "Сагарчин" (470 км). В свою очередь, казахстанскими частными автотранспортными компаниями на коммерческой основе в аренду было предоставлено 43 автобуса.

Минимальная стоимость проезда по территории Казахстана до кыргызско-казахской границы - КПП "Актилек", 2 257 км - данными компаниями была определена в сумме 3 тысячи рублей с каждого взрослого гражданина, дети едут на бесплатной основе.

Вывоз людей осуществлялся поэтапно в течение двух суток. 4 августа отправилась первая колонна из 20 автобусов. На месте сотрудником посольства КР в РФ велось документирование граждан, в частности были продлены паспорта тридцати двум гражданам и выданы свидетельства на возвращение на Родину семнадцати.

Дипмиссией КР совместно с российской стороной также был решен вопрос бесплатного прохождения кыргызстанцами медицинского осмотра.

"Таким образом, с приграничной российско-казахстанской территории Самарской и Оренбургской областей вывезены на Родину все граждане Кыргызстана", - отметили в посольстве. И выразили благодарность губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, вице-губернатору Оренбургской области Дмитрию Кулагину, сотрудникам правоохранительных органов этого региона, а также представителям кыргызской диаспоры за всестороннюю помощь и поддержку, оказанную гражданам КР, в том числе за организацию палаточного городка и предоставление питания.

"В общей сложности, с момента закрытия государственных границ из Оренбургской и Самарской областей было организовано возвращение на родину 4 974 соотечественников на 95 автобусах, транзитом через территорию Казахстана (7 мая, 23 мая, 5 июля и 5 августа). Кроме того, было осуществлено 93 авиарейса. В целом, на сегодняшний день из России в Кыргызстан возвратилось 24 944 граждан КР", - проинформировали в посольстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390715
Теги:
Казахстан, миграция, посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  