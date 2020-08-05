Из России в Кыргызстан вышла еще одна колонна автобусов с гражданами КР

5 августа из Оренбургской и Самарской областей наземным транспортом отправилась в Кыргызстан еще одна большая группа его граждан. По информации посольства КР в РФ, на 43 автобусах через территорию России, а затем Казахстана следуют 2 543 кыргызстанца, в том числе 1879 мужчин, 625 женщин, 39 несовершеннолетних детей.

В список возвращающихся включены граждане КР, находившиеся в городах Оренбург и Соль-Илецк, в палаточном лагере в Бузулукском районе Оренбургской области, а также скопившиеся в Самарской области.

Во исполнение договоренностей, достигнутых между кыргызстанской и российской сторонами, последняя бесплатно выделила 32 автобуса для транспортировки кыргызстанцев по территории РФ до контрольно - пропускного пункта на российско – казахстанской границы "Сагарчин" (470 км). В свою очередь, казахстанскими частными автотранспортными компаниями на коммерческой основе в аренду было предоставлено 43 автобуса.

Минимальная стоимость проезда по территории Казахстана до кыргызско-казахской границы - КПП "Актилек", 2 257 км - данными компаниями была определена в сумме 3 тысячи рублей с каждого взрослого гражданина, дети едут на бесплатной основе.

Вывоз людей осуществлялся поэтапно в течение двух суток. 4 августа отправилась первая колонна из 20 автобусов. На месте сотрудником посольства КР в РФ велось документирование граждан, в частности были продлены паспорта тридцати двум гражданам и выданы свидетельства на возвращение на Родину семнадцати.

Дипмиссией КР совместно с российской стороной также был решен вопрос бесплатного прохождения кыргызстанцами медицинского осмотра.

"Таким образом, с приграничной российско-казахстанской территории Самарской и Оренбургской областей вывезены на Родину все граждане Кыргызстана", - отметили в посольстве. И выразили благодарность губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, вице-губернатору Оренбургской области Дмитрию Кулагину, сотрудникам правоохранительных органов этого региона, а также представителям кыргызской диаспоры за всестороннюю помощь и поддержку, оказанную гражданам КР, в том числе за организацию палаточного городка и предоставление питания.

"В общей сложности, с момента закрытия государственных границ из Оренбургской и Самарской областей было организовано возвращение на родину 4 974 соотечественников на 95 автобусах, транзитом через территорию Казахстана (7 мая, 23 мая, 5 июля и 5 августа). Кроме того, было осуществлено 93 авиарейса. В целом, на сегодняшний день из России в Кыргызстан возвратилось 24 944 граждан КР", - проинформировали в посольстве.