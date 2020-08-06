Туристы увозят из Кыргызстана сувениры в виде тату на собственном теле

Бишкекский тату-мастер с более чем десятилетним стажем Лола Хусаинова рассказала VB.KG, что искусство татуировки в настоящее время очень популярно не только у кыргызстанцев, но и у многочисленных туристов, а также людей, приезжающих в нашу республику для работы или учебы. Американцы, французы, немцы, итальянцы, китайцы, японцы, индийцы возвращаются от нас с рисунками на собственных телах.

Выпускница КГТУ имени Раззакова увлеклась искусством татуировки в студенческие годы. Нужно было платить за учебу – стала подрабатывать: рисовала эскизы татуировок для одного сайта, познакомилась с молодыми интересными татуировщиками и подумала: "Может, и мне заняться этим делом?".

Лола Хусаинова набивает рисунки на телах клиентов изо дня в день. Бывает, выполняет до четырех татуировок. Конечно, если это не что-то слишком большое и сложное. А то однажды ей с напарником пришлось, сменяя друг друга, работать по пять часов. Дело в том, что клиент пришел утром, а уже вечером должен был уезжать. И рисунок он заказал солидный.

Вообще к тату-мастерам люди идут постоянно. Период пандемии коронавируса не в счет, тут пострадали практически все сферы. Хотя находятся смельчаки, которым преобразиться никакой карантин не помешает.

Времена года на настроение людей тоже особенно не влияют. Некоторые уверены, что зимой все заживает лучше, и приходят зимой. Другие, наоборот, весной или летом, чтобы набить рисунок и тут же всему миру эту красоту продемонстрировать! Некоторое затишье случается лишь в начале учебного года и пару дней после новогодних праздников.

Но за татуировками к Лоле Хусаиновой приходят не одни только кыргызстанцы. Во время дислокации у нас американской авиабазы завсегдатаями тату-салонов были заокеанские парни. Военные просили набить им орлов и разную летную символику. Сейчас заглядывают иностранные студенты и гости республики.

"Наша страна популярна у туристов. Приезжают итальянцы, французы, немцев много бывает. Они увозят домой сувениры в том числе на собственном теле. Часто просят набить горы, разные кыргызские узоры. Был один клиент, не помню уже из какой страны, так вот в каждом государстве, где побывает, он делает татуировку. Помню, набили ему маленького цветного человечка с рублеными чертами лица, в контрастных тонах под стилистику Пикассо. Еще студентов приходит много: японцы, китайцы, индийцы", - говорит Лола.

Подробнее о работе обаятельного тату-мастера, о том, почему к ней приходят как на сеанс к психологу, о модных тату-тенденциях и секретах самой Лолы читайте завтра, 7 августа, в газете "Вечерний Бишкек".