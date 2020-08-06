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Пловец Виталий Худяков в одиночку переплыл Иссык-Куль

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- Екатерина Улитина
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Чемпион Азии из Казахстана Виталий Худяков в одиночку переплыл озеро Иссык-Куль. Об этом сообщают в социальных сетях члены команды спортсмена.

Заплыв начался в Чолпон-Ате, а завершился спустя 13 часов 18 минут на противоположенном берегу озера, на пляже города Кажы-Сай. Длина дистанции – 53 километра.

Спортсмен несколько месяцев готовился к этому заплыву. Первый раз его даже пришлось отложить из-за погодных условий.

Виталий Худяков является Чемпионом Азии по плаванию в открытой воде. Он завоевал лицензию на участие в Олимпиаде в Токио, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/390721
Теги:
Казахстан, плавание, Кыргызстан, Иссык-Куль
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