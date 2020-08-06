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Американский проект помог выявить более 1200 новых случаев ВИЧ в КР

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- Александр Тузов
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Как сообщили в Посольстве США в КР, в течение последних 5 лет проект USAID "Флагман" по вирусу иммунодефицита человека в Центральной Азии помог провести в Кыргызстане более 57 тысяч тестов на ВИЧ, выявив более 1200 ранее не диагностированных случаев ВИЧ-инфекции.

Важная подробность. Как сообщила VB.KG сотрудничающая с этим проектом ЮСАИД журналист Елена Воронина, проект продолжал действовать в Кыргызстане и после введения чрезвычайного положения в конце марта. В последующие несколько месяцев было выявлено 64 кыргызстанца с ВИЧ.

По сведениям Посольства США, всего в КР благодаря проекту более 2 тысяч человек, живущих с ВИЧ, начали или возобновили жизненно-важное лечение. Проект "Флагман", финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID), охватил Бишкек и Ош, Ошскую и Чуйскую области. Эти регионы имеют самый высокий уровень случаев ВИЧ-инфекции в КР.

- Тестирование на ВИЧ - ключевое мероприятие в борьбе с эпидемией. Чем больше случаев мы находим и больше людей подключаем к лечению, тем лучше. Многие люди с помощью самотеста смогли протестировать себя на ВИЧ безопасно, анонимно и бесплатно, - говорит координатор проекта в КР Оксана Катькалова.

Увы, но по данным ЮНЭЙДС/ВОЗ, в Кыргызстане наблюдается один из самых высоких темпов роста ВИЧ в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 10 тысяч случаев, в то время как оценочное число людей, живущих с ВИЧ гораздо выше.

USAID планирует продолжить оказывать поддержку Кыргызской Республике в борьбе с ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями.

С мая 2016 года проект работает над тем, чтобы расширить доступ к тестированию на ВИЧ для выявления и лечения большего количества людей с этим заболеванием. Проект сотрудничал с различными НПО, чтобы тестирование на ВИЧ в стране стало быстрым, простым и точным. К примеру, в последнем году проект внедрил в Кыргызстане самотестирование на ВИЧ. Самодиагностика позволила проверить себя более чем 900 людям, которые могли бы не прийти в медицинскую организацию для тестирования.

"Флагман" также поддерживал медицинские организации, работающие с людьми, живущими с ВИЧ. Проект передал Республиканскому Центру СПИД Министерства здравоохранения Кыргызской Республики разработанную электронную систему мониторинга за людьми, живущими с ВИЧ.

Посольство США приводит слова директора РЦ "СПИД" Умуткан Чокморовой о том, что полученные новые инструменты помогут государству выявлять и лечить людей, живущих с ВИЧ, более эффективно, особенно при поддержке гражданского общества в рамках Государственного социального заказа.


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URL: https://www.vb.kg/390724
Теги:
ВИЧ/СПИД, НПО, Ош, Ошская область, посольство, США, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, медицина, медики, врачи, Минздрав, ЮСАИД
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