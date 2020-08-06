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На кыргызско-таджикском участке госграницы ранили военнослужащего ГПС КР

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- Оксана Гут
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6 августа на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственной пограничной службы КР.

В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

В результате чего, получил ранение военнослужащий пограничного отряда - сквозное ранение руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению.

Обстановка на данном участке госграницы на 10.00 часов 6 августа характеризуется как стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/390725
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, приграничные конфликты, стрельба, Таджикистан, Кыргызстан
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