Какую машину продает полпред Иссык-Кульской области, чтобы купить "скорую"?

Полпред Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев решил продать одну из служебных автомашин ведомства и на вырученные деньги приобрести машину "скорой" для неотложной медицинской службы области.

Известно, что на продажу выставлен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2016 года, который достался полномочному представительству правительства в подарок после завершения регионального проекта ЮНИДО (Организация объединенных наций по промышленному развитию). Обычно такие подарки передавали в распоряжение мэриям городов или акимиатам, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе на этот раз принято решение помочь медикам.

Отметим, на рынке в Бишкеке автомобили Toyota Land Cruiser Prado 2016 года стоят около $40 тысяч.