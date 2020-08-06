Погода
$ 76.80 - 77.10
€ 89.35 - 90.85

Какую машину продает полпред Иссык-Кульской области, чтобы купить "скорую"?

1847  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полпред Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев решил продать одну из служебных автомашин ведомства и на вырученные деньги приобрести машину "скорой" для неотложной медицинской службы области.

Известно, что на продажу выставлен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2016 года, который достался полномочному представительству правительства в подарок после завершения регионального проекта ЮНИДО (Организация объединенных наций по промышленному развитию). Обычно такие подарки передавали в распоряжение мэриям городов или акимиатам, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе на этот раз принято решение помочь медикам.

Отметим, на рынке в Бишкеке автомобили Toyota Land Cruiser Prado 2016 года стоят около $40 тысяч.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390728
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, автомобили, Балбак Тулобаев, скорая помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  