В Москве нашли оставленного на улице младенца-кыргызстанца

В Москве начата доследственная проверка по факту обнаружения ребенка. Как установлено, его родители – уроженцы Кыргызстана, а сам младенец, находившийся в коляске, был обнаружен 5 августа ночью на улице случайным прохожим.

Как сообщили пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве, доследственная проверка проводится Дорогомиловской межрайонной прокуратурой российской столицы. По результатам "будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родительских обязанностей по их воспитанию".

Уже установлено, что родители ребенка – приезжие из Кыргызстана. 34-летняя мать мальчика объясняет происшедшее случайностью:

"Извините, пожалуйста, ошибка произошла. Никто от ребенка не отказывается. Я люблю его, обожаю очень. Ну, бабушка папы оставила".

Как сообщают российские СМИ, случившемуся предшествовал конфликт между родителями малыша, с участием их близких. Не договорившись о том, кто же будет ухаживать за младенцем, взрослые разошлись, оставив его самого в одиночестве у подъезда.

К счастью, там он пробыл недолго. На место событий по вызову прохожего незамедлительно приехали полицейские, плачущий ребенок сразу же был госпитализирован. Врачи рассказали, что ему около одиннадцати месяцев, он здоров. У него нет свидетельства о рождении, а только справка.

Вскоре после случившегося в полицию были доставлены для разбирательства родители мальчика.