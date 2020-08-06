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Юг Кыргызстана накрыла стихия

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Арсланбоб, накануне, 5 августа, сель затопил дома, смыл несколько столбов и повредил дорогу. Видео стихии опубликовал со ссылкой на очевидцев телеграм-канал "Сейчас".

По данным МЧС, селевые воды затопили 10 жилых домов, работы по ликвидации продолжаются.

- Вчера около 19.30 из-за проливного дождя сошел сель. Грязекаменный поток затопил тысячу метров внутрихозяйственной дороги, 200 метров селеотводного канала, смыл электрический столб. Никто из местных жителей не пострадал, - проинформировали в МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/390733
Теги:
Джалал-Абадская область
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