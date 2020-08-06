Юг Кыргызстана накрыла стихия

Арсланбоб, накануне, 5 августа, сель затопил дома, смыл несколько столбов и повредил дорогу. Видео стихии опубликовал со ссылкой на очевидцев телеграм-канал "Сейчас".

По данным МЧС, селевые воды затопили 10 жилых домов, работы по ликвидации продолжаются.

- Вчера около 19.30 из-за проливного дождя сошел сель. Грязекаменный поток затопил тысячу метров внутрихозяйственной дороги, 200 метров селеотводного канала, смыл электрический столб. Никто из местных жителей не пострадал, - проинформировали в МЧС.