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Депутат Жумалиев выиграл иск на 10 тысяч сомов у члена партии "Чон Казат"

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- Бакыт Стамов
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Бывший сотрудник прокуратуры, а теперь член движения "Чон Казат" Сыймык Жапыкеев должен выплатить депутату Кубанычбеку Жумалиеву 10 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда. Такое решение вынес Ленинский суд Бишкека.

- Суд частично удовлетворил наше требование. Кроме того Жапыкеев должен на своей странице в фейсбук распространить опровержение высказанной информации, - прокомментировал VB.KG адвокат Жумалиева Бактыбек Жумашев.

Первоначально депутат требовал у Жапыкеева 10 млн сомов.

Напомним, Сыймык Жапыкеев записал видео, в котором сообщил, что депутат Жумалиев владеет внушительным состоянием, хотя всю жизнь работал на госслужбе. Жумалиев обратился в суд, назвав слова бывшего прокурора ложью, также он обратился в милицию с заявлением. Сотрудники правопорядка проверяли высказывания Жапыкеева на наличие признаков призывов к насильственным действием. Одновременно с этим Финпол начал проверять имущество депутата. Были проведены обыски в доме родственников Жумалиева. Проверка пока не завершена.


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URL: https://www.vb.kg/390734
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