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В РФ озаботились проблемой поступления в ее вузы абитуриентов из стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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В РФ прорабатывают варианты решения проблемы с поступлением абитуриентов-иностранцев в российские вузы. По этому высказался и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что в нынешнем году в связи с пандемией коронавируса закрыты границы между странами, многих иностранцев, особенно жителей СНГ, волнует вопрос поступления в высшие учебные заведения России. При этом уже издан приказ об онлайн-подаче документов, напомнил парламентарий.

В каждом вузе есть своя онлайн-площадка. А если где-то и отсутствует, нужно регистрироваться через онлайн-центр госуслуг, и в течение 23 дней после сдачи последнего экзамена подавать документы только в один вуз. При этом в ряде высших учебных заведений предусмотрены дополнительные вступительные испытания - творческие, профессиональные. И с ними у абитуриентов возникают проблемы.

В этом случае, считает депутат Госдумы, проведение экзаменов можно организовать через филиалы российских вузов в странах СНГ. Они могли бы принимать документы не только для себя, но и для других учебных заведений.

"Профессорско-преподавательский состав там хороший, они знают требования для сдачи документов, ребенок сдает все, что необходимо, а затем в течение месяца после зачисления в тот или иной вуз, прибывая в Москву, или Санкт-Петербург, или Ростов, проходит медицинское тестирование и сдает дополнительные вступительные экзамены", - предложил Водолацкий.

По его словам, сложившуюся ситуацию депутаты уже обсуждали с новым руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Водолацкий надеется, что в короткие сроки удастся решить проблему и создать комфортные условия для абитуриентов.

По информации Министерства науки и высшего образования России, среди студентов из Кыргызстана популярны не только столичные, но и ряд региональных вузов РФ.

"Первое место по понятным причинам занимает Москва - очевидно, что крупная агломерация всегда будет привлекать больше студентов. На втором месте Томская область, где учатся почти 600 кыргызстанцев. Затем в списке по числу студентов из КР Санкт-Петербург, Кострома и Татарстан", - сообщил не так давно в ходе видео-пресс-конференции глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.


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URL: https://www.vb.kg/390735
Теги:
абитуриент, вуз, Россия
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