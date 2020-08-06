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Важная информация! Восстанавливать водительские права стало проще

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- Екатерина Улитина
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Восстановить утерянные и похищенные водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки стало проще. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Согласно документу, который подписал премьер-министр Кубатбек Боронов 10 июля, теперь для восстановления документов, не нужно предоставлять справки с ГУОБДД.

То есть из перечня требуемых документов исключили:

- Справка, выданная территориальным подразделением уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения по месту утери регистрационного знака автотранспортного средства или по месту нахождения автотранспортного средства в случае утери государственных номерных знаках;

- Справка уполномоченного государственного органа в сфере безопасности дорожного движения Кыргызской Республики об отсутствии лишения права на управление автомототранспортными средствами.

"Таким образом, для восстановления утерянного водительского удостоверения достаточно предоставить паспорт, справку о состоянии здоровья в форме 083/у, свидетельства об окончании автошколы и личной карточки водителя;

А для восстановления утерянного государственного номерного знака необходимо предоставить паспорт владельца транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства", - сообщает пресс-служба ГРС.


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URL: https://www.vb.kg/390736
Теги:
Кыргызстан, водительское удостоверение
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