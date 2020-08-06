В Кыргызстане вакцинация против гриппа и ОРВИ начнется в конце сентября

Вакцинация населения Кыргызстана против гриппа и ОРВИ начнется в конце сентября. Об этом на брифинге 6 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Она напомнила, что для проведения профилактических мер проведен тендер на закупку 111 тысяч доз вакцин.

"В первую очередь будут вакцинированы те, кто входит в группы риска: лица старше 65 лет, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, медработники и другие. Вакцинацию также будут проводить частные медицинские центры и Центры семейной медицины №6 и №8 на платной основе", - отметила Акматова.