Милиция нашла 23-летнего парня, отстрелившего краснокнижных белых аистов

В Сузакском районе найдены парни, застрелившие белых аистов и позирующие с ними на фото. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Ранее в соцсетях распространили фотографии, на которых молодые парни держат в руках отстреленных аистов, занесенных в Красную книгу. На основании письма Джалал-Абадского представительства Департамента сохранения биоразнообразия областная милиция начала проверку по этому инциденту.

В результате сотрудники Сузакского РОВД нашли "героя" этих фото.

По данным УВД, инцидент произошел 30 июля около 14:30 часов в Кара-Дарьинском сельском округе Сузакского района. Местный житель Э.Э. 1997 г.р. застрелил из своего дробовика трех белых аистов, летящих вдоль берега реки. После чего пришел его младший брат Э.Ж. 2000 г.р., сделал фото на свой мобильный телефон и выложил в соцсети.

Собранные материалы по делу 5 августа были зарегистрированы в ЕРПП ОВД Сузакского района по статье 144 Кодекса о проступках КР (Уничтожение животных или растений). Начато досудебное производство.

В ходе досудебного производства был произведен осмотр места, составлены схема и фототаблица. Также составлен акт стрельбы из дробовика, назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Ведется следствие.