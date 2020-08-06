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Каков у нас реальный урожай?

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- Вячеслав Аникин
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Парадоксальные данные о состоянии аграрной отрасли озвучил в минувший вторник министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

Начнем с главной новости. Министр заявил, что собрано уже 48 процентов урожая пшеницы. Средняя урожайность - 28 центнеров с гектара. Приятно, конечно, слышать такие слова от главного агрария страны, но соответствуют ли они действительности?

Корреспондент "ВБ" еще на прошлой неделе обзвонил несколько знакомых фермеров Чуйской области, и те сообщили, что из–за засухи они получат более чем скромные урожаи, примерно, 15–20 центнеров зерна пшеницы с гектара.

Может быть, на юге дехкане превзошли самих себя и получили по 40 центнеров зерна на круг? В итоге действительно получатся среднеарифметические 28 центнеров? Или же Национальный статистический комитет, занимающийся вместо Минсельхоза сбором данных о ходе уборочной кампании, выдал неверные цифры?

Но в любом случае официальные данные и вести с полей заметно разнятся. Интересно, почему?

Далее министр Чодуев похвалился, что льготные кредиты получили в нынешнем году 8 тысяч фермеров на общую сумму в 4,2 миллиарда сомов. И этой цифре радоваться особо не приходится. В стране насчитывается 350 тысяч фермеров и КАЖДЫЙ из них нуждается в дешевых и доступных кредитах.

Министр также не забыл сообщить, что в нынешнем году крестьянам будет выделено в лизинг 200 единиц различной техники. Неплохо. Только вот, по имеющимся данным, на сегодняшний день

80 процентов техники на селе нуждается в замене. Так что и эти цифры не особо пляшут.

- За 6 месяцев нынешнего года перерабатывающими предприятиями произведено продукции на 13 миллиардов сомов, - сказал далее Чодуев.

Много это или мало - не совсем понятно. И почему шеф аграрной отрасли не указал ассортимент выпускаемой продукции? Может быть, наши переработчики занимались только одним табаком и водкой? Хотелось бы, как говорится, конкретики.

Коснулся министр и состояния дел в животноводческой отрасли страны. По его словам, производство молока за прошедшие 6 месяцев увеличилось на 34 процента. Здорово.

Но вот выросли ли надои?

Об этом Эркинбек Чодуев решил не распространяться, а зря. Ведь у нас производство молока долгие годы в первую очередь увеличивается только за счет роста поголовья крупного рогатого скота. Молочная отрасль движется по порочному экстенсивному пути. Если дело и дальше так пойдет, то для буренок не останется пастбищ.

А далее министр вынужден был признаться, что Кыргызстан, как и пять–десять лет назад, обеспечивает себя только тремя жизненно важными продуктами питания из девяти: молоком, картофелем и овощами. А мясом, к примеру, только на 61 процент, яйцами на 78, сахаром на 86, растительным маслом - на 32.

Вот эти цифры - главные на сегодняшний день.

А данными о ходе уборочной кампании можно сколько угодно жонглировать, как кеглями в цирке.


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URL: https://www.vb.kg/390742
Теги:
Минсельхоз, пшеница, сельское хозяйство, Кыргызстан, Эркинбек Чодуев
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