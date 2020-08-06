Какие продукты могут защитить от коронавируса? Советы диетолога

В ситуации стремительного распространения пандемии немаловажную роль играет ежедневный сбалансированный рацион, который помогает повысить защитные функции организма. Об этом в интервью "Вечерке" рассказала врач–диетолог Баян Сманова.

- Рекомендую ежедневно пить напитки, повышающие иммунитет: очень полезны отвары из шиповника, сухофруктов, компот, зеленый или травяной чай. Желательно употреблять их без сахара, можно добавить немного меда. Самое главное: не переусердствовать с едой. Питаться следует несколько раз в день небольшими порциями, - говорит она.

Какие продукты надежно укрепляют иммунитет?

- Иммунная система человека считается надежными "воротами", оберегающими от вирусных поражений. При коронавирусе особое внимание уделяется укреплению и поддержанию защитных сил организма.

Одним из главных антивирусных компонентов является цинк. Согласно научным исследованиям, без него не могут функционировать некоторые типы иммунных клеток. Этот микроэлемент в большом количестве содержится в мясе, печени, яйцах, бобовых культурах, моллюсках. Еще одним важным помощником считается витамин C. Он стимулирует работу защитной системы, помогает облегчить симптомы (заложенность носа, боль в горле, слабость), вызванные коронавирусом. Кроме того, аскорбиновая кислота усиливает выработку антител, повышая реакцию клеток иммунитета, нейтрализует свободные радикалы.

Для восполнения запасов витамина C нужно потреблять в пищу цитрусовые, чернику, клюкву, облепиху, лук, помидоры, сладкий перец, брокколи, другие виды капусты. Не стоит забывать о полиненасыщенных омега–3 кислотах, которые содержатся в рыбьем жире и морской рыбе. Они повышают активность макрофагов (белых кровяных телец), поглощающих и уничтожающих вирусы, бактерии. Витамины E и A являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки эпителия дыхательных путей от патогенных возбудителей. А это очень важно при респираторных инфекциях. Полезно есть орехи, миндаль, семечки, морковь, говяжью печень.

Кроме того, рекомендую добавить в ежедневное меню имбирь, куркуму, лук и чеснок. Они являются природными антибиотиками, мощными иммуностимуляторами, очищают от токсинов, стимулируют работу всех систем организма, в том числе и дыхательной.

Говорят, надо больше есть жирного, сливочного масла, дескать, легкие любят жир. Что скажете?

- Сливочное масло тоже полезно для организма. Структурные компоненты легких состоят в основном из жира, как и все клеточные мембраны организма. Отсутствие жиров в составе питания приведет к клеточной гипоксии, то есть действительно может наблюдаться снижение усвоения кислорода в легких. Однако это не значит, что в период пандемии необходимо постоянно налегать на сливочное масло.