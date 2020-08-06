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В России могут появиться биржи труда для мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Организовать в России специализированные биржи труда, куда смогут обращаться иностранные граждане, - с такой инициативой вышли представители экспертного сообщества на Министерство внутренних дел страны. Именно это ведомство занимается сегодня в стране миграционной проблематикой.

Пандемия коронавируса обострила в РФ проблему трудозанятости как российских, так и иностранных граждан. В МВД подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Речь идет о краткосрочном (до конца текущего года) и среднесрочном периодах (ближайшие 2-3 года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим".

Соответственно, предлагается несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.

Одним из элементов такого решения, пор мнению некоторых экспертов, могли бы стать и упомянутые биржи. Сторонники этой инициативы выступают за то, чтобы иностранцу, который обратится к таким структурам, помогли бы в них не только с работой, но и в других вопросах.

"В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в этом случае можно предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата", - отмечают эксперты.

Предполагается рассматривать также варианты временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты. Например, женщин направлять на работу в домах престарелых, в службах помощи инвалидам, мужчин – на объекты городской инфраструктуры, в ЖКХ, транспорт.

Эксперты также считают целесообразным рассмотреть вопросы обеспечения льготами или стимулирующими инструментами для работодателей, которые возьмутся обеспечить работой таких мигрантов.

В настоящий момент содействием трудоустройству соотечественников, вынужденно или по другим причинам остающихся в России, продолжают активно заниматься посольство и представительство Госслужбы миграции Кыргызстана в РФ. Их сотрудниками ведутся поиск и переговоры с потенциальными работодателями, информация о рабочих местах размещается на собственных интернет-ресурсах и в соцсетях. В результате таких усилий кыргызстанцам сегодня предлагается уже более 4 тысяч вакансий в различных сферах. Ранее около 3500 вакансий, найденныъ в период пандемии, было использовано.


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URL: https://www.vb.kg/390746
Теги:
миграция, Россия, трудоустройство, Биржа
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