"Химики" РФ провели спецоперацию в кыргызском военном госпитале

Подразделением радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) Объединенной российской военной базы в Кыргызстане проведена санитарная обработка "красной зоны" на территории военного госпиталя в селе Беш-Кунгей.

Дезинфекция дорожек и площадок на территории военного медицинского учреждения была произведена на поливомоечной военной автомашине марки "Урал", в цистерну которого военнослужащие РХБЗ залили подготовленный им хлорсодержащий раствор. С помощью опрыскивателей военные обработали также входы в здания и прилегающие к ним участки.

Как сказал начальник медицинской части госпиталя капитан Нурсеид Карабаев, коронавирусная инфекция очень хорошо поддается дезинфекции хлорсодержащими препаратами.

В данном случае обработка была произведена хлоратином, который используется для дезинфекции улиц, тротуаров, а также наружной части зданий и сооружений. Внутри помещений, по словам Нурсеида Карабаева, "красная зона" госпиталя обрабатывается три раза в день менее агрессивными препаратами.

По словам Карабаева, в данное время ситуация по коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии стабилизируется. На стационарном лечении у них находятся примерно 35 человек, тогда как раньше было около 90. Больных поступает меньше. Правда, почти все с запущенной формой пневмонии и другой сопутствующей патологией.

В госпитале сейчас работают 12 российских медиков: реаниматологи, терапевты, пульмонологи и другие специалисты.

Как говорит Карабаев, от российских коллег они получают колоссальный опыт в лечении таких больных, ведь за их плечами "красные зоны" в Италии и Москве. Россияне к тому же приняли на себя большую часть дежурств, и появилась наконец возможность отправить на отдых некоторых врачей и медсестер, которые беспрерывно работали в течение шести месяцев. В общем, российская помощь пришла как никогда кстати.

Пару недель назад российские защитники Отечества привезли в госпиталь солидную партию продуктовых наборов, а медицинская служба военной базы поделилась с коллегами так необходимыми сегодня кислородными баллонами.

Недавно военнослужащие службы РХБЗ российской воинской части, которых еще называют "химиками", провели также санитарную обработку территории больницы в Канте, центра города, нескольких улиц и остановок в самых многолюдных местах. Словом, авиаторы дружественной России, выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, помогают также и в борьбе с COVID-19.