Микрорайоны задыхаются от ядовитого дыма. Полмесяца в Бишкеке горит карьер

Больше двух недель жители нескольких микрорайонов в южной части города задыхаются от едкого запаха горящей пластмассы и синтетики. Источником ядовитого амбре является заброшенный карьер в 11-м микрорайоне, в котором тлеет мусор. Местные жители рассказывают, что все началось еще 21 июля, когда в карьере вспыхнул пожар. На вызов приехала пожарная служба, которая потушила возгорание, но запах вскоре появился вновь.

Местные жители, которые обратились в редакцию VB.KG рассказывают, что запах гари то исчезает, то вновь появляется с новой силой, да с такой, что буквально разъедает глаза.

- В южных микрорайонах экологическое бедствие. В старом карьере 11 микрорайона под завалами земли воспламенился пластик и пенопласт, пожарные не могут его потушить с 21 июля. По южным микрорайонам стелется фосген и другие яды, ночью невозможно приоткрыть окно. Если не разобрать завалы, то люди умрут не от ковид, а просто задохнутся как в индийском городе Бхопал (в 1984 году в результате аварии на химическом заводе погибли 3 тысячи человек, еще порядка 15 тысяч человек умерли в последующие годы от последствий воздействия химикатов на организм – VB.KG), - бьют тревогу жители микрорайона.

5 августа, через несколько часов после работы городских служб

Выяснилось, что едкий дым исходит от горящего мусора, который ранее сбрасывали в карьер. После пожара его присыпали слоем грунта, под которым он продолжает тлеть и источать ядовитые пары. Корреспондент VB.KG побывал на месте возгорания вечером 5 августа, буквально через пару часов после того, как городские службы завершили там работы. Потушить возгорание полностью им так и не удалось, из земли по-прежнему поднимался дымок. К утру 6 августа огонь разгорелся сильнее и дым уже был отчетливо виден за десятки метров.

К утру 6 августа возгорание усилилось

Действия мэрии

Было бы неправдой сказать, что мэрия Бишкека и МЧС полностью игнорируют проблему жителей микрорайонов. На место уже несколько раз выезжали муниципальные службы. Они заливают возгорание водой и засыпают его землей.

- Мы вскрываем очаги задымления для установки причины задымления и тушения возгораний. Со стороны парковки производится копка траншеи для того, чтобы машины не сбрасывали свой мусор в карьер, это не свалка, - сообщила 5 августа на своей странице в соцсети пресс-служба мэрии.

Техника муниципалитета работает на месте возгорания

Только после завершения их работы, мусор по-прежнему остался на месте. Вывозить его из карьера, похоже, никто не собирается. А карьер между тем продолжает дымить и отравлять жителей.

Кстати, бросают мусор в карьер, скорее всего не обитатели микрорайонов. Бытовых отходов в карьере нет. В основном туда сбрасывают строительный мусор, обрезки тканей из швейных цехов, старые покрышки и так далее.

Кстати

Карьер в 11-м микрорайоне появился раньше самого микрорайона. Самая распространенная и похожая на правду версия, что карьер вырыли при строительстве 3 и 4 микрорайонов, а потом его забросили.

При этом по планам в мэрии, на месте карьера должен появиться новый жилой комплекс. Несколько лет назад Союз Архитекторов даже проводил конкурс на лучший проект застройки. Победил проект архитекторов Бейсена Кариева и Юлии Руденко, которые предложили не засыпать карьер, а расположить многоэтажные жилые здания вдоль его откосов террасами. Проект предусматривал развернутую инфраструктуру – строительство школы, детского сада и зеленое благоустройство территории и т.п., что существенно улучшило бы социальные условия жителей микрорайонов. Инвесторов для реализации этого проекта так и не нашлось.