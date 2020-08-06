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В Японии прошла 75-я церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

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- Оксана Гут
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6 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Японии Мирлан Арстанбаев принял участие в 75-й мемориальной церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки города Хиросима. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Мемориальная церемония состоялась в парке Мира в центре города Хиросима и началась в 8:15 часов по местному времени в момент взрыва атомной бомбы.

Была объявлена минута молчания, которую отсчитали ударами колокола.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи представил Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению.

В мемориальной церемонии приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, депутаты парламента и члены кабинета министров Японии, дипломатический корпус, аккредитованный в Японии, представители семей погибших и оставшихся в живых после атомной бомбардировки.


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URL: https://www.vb.kg/390751
Теги:
МИД, погибшие, ядерное оружие, Япония, Кыргызстан
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