В Японии прошла 75-я церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

6 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Японии Мирлан Арстанбаев принял участие в 75-й мемориальной церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки города Хиросима. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Мемориальная церемония состоялась в парке Мира в центре города Хиросима и началась в 8:15 часов по местному времени в момент взрыва атомной бомбы.

Была объявлена минута молчания, которую отсчитали ударами колокола.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи представил Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению.

В мемориальной церемонии приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, депутаты парламента и члены кабинета министров Японии, дипломатический корпус, аккредитованный в Японии, представители семей погибших и оставшихся в живых после атомной бомбардировки.