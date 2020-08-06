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Олимпиада–2021: Есть ли шанс у кыргызстанских спортсменов проявить себя?

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- Вячеслав Аникин
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о возможной отмене Олимпиады–2021 в Токио, хотя еще месяц назад отвергал этот вариант.

Напомним, что еще в конце марта из–за пандемии МОК перенес Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год. И вот теперь Бах справедливо утверждает, что здоровье спортсменов и зрителей должно цениться превыше всего и потому с проведением Игр можно и подождать.

А ведь еще совсем недавно Бах говорил, что срыв Олимпиады нанесет непоправимый урон экономике Японии, миллионов долларов не досчитаются и инвесторы Игр. Нетрудно догадаться, что и МОК в этом случае потерпит огромные убытки. Ведь после каждых Игр доходы МОК составляют почти миллиард долларов.

Впрочем, и многие японцы не против отмены Олимпиады. Так, председатель оргкомитета Игр Есиро Мори заявил, что, если пандемия не будет взята под контроль, состязания придется отменить.

Такого же мнения придерживается и губернатор Токио Юрико Коикэ, которая заявила, что Япония не может рисковать жизнью и здоровьем своих соотечественников и зарубежных гостей.

Сейчас озвучивается и множество альтернативных мнений. К примеру, экс–президент МОК Жак Рогге недавно сказал, что Игры можно провести и без зрителей. Однако в случае проведения соревнований без зрителей колоссальные убытки потерпят организаторы Игр и рекламодатели.

Не выдерживает никакой критики и идея проведения онлайн–Олимпиады. Каким образом в таком случае смогут завоевать медали борцы, боксеры, футболисты и представители многих других дисциплин? С кем они будут сражаться?

Есть также мнение о проведении олимпийских состязаний–2021 сразу в разных странах. Но и это не вариант. Если коронавирус не будет побежден, то какая разница, где проводить соревнования.

Да, отмена Олимпиады станет катастрофой для многих возрастных спортсменов, которые завоевали еще два года назад путевки в Токио.

Так, для борца вольного стиля 27–летней Айсулуу Тыныбековой эта Олимпиада могла стать последним шансом для завоевания медали. Успокаивает лишь мысль, что за занятое на чемпионате мира в Астане–2019 первое место Айсулуу Тыныбекова будет получать от государства пожизненную стипендию в 20 тысяч сомов.

Тоже вряд ли сможет выступить через четыре года во Франции марафонка Юлия Андреева (ей уже сейчас крепко за 30), неизвестно, в какой форме окажется другая кыргызстанская легкоатлетка Дарья Маслова.

Будем надеяться, что еще один обладатель олимпийской лицензии, борец греко–римского стиля Атабек Азисбеков, и через четыре года будет выступать так же уверенно, как и сейчас.

Все еще впереди у нашего 20–летнего пловца Дениса Петрашова. Его тренер и отец Евгений Петрашов, кстати, однажды сказал корреспонденту "ВБ", что Денис должен громко заявить о себе на Олимпиаде–2024 в Париже, когда возмужает и наберется необходимого опыта.

Все мы, конечно, надеемся, что Олимпиада в Токио состоится, а если нет? В таком случае нужно уже сегодня основательно браться за подготовку талантливых резервистов.

Как призывает экс–заместитель директора Госагентства по физической культуре и спорту Болот Мотукеев, нет смысла в число потенциальных участников Олимпиады включать, как это обычно практикуется у нас, сотни молодых спортсменов. Достаточно 10–15. Это будет гораздо экономичнее. Но одаренных резервистов нужно готовить самым тщательным образом.


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URL: https://www.vb.kg/390753
Теги:
Олимпийские игры, Япония, Кыргызстан
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