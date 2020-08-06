Президент обсудил с главой Госстроя ход строительства новых больниц

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 августа, провел онлайн-совещание с директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Урматбеком Кокочаровым.

Урматбек Кокочаров представил информацию о текущей деятельности и планах Госагентства в условиях пандемии коронавирусной инфекции, ходе строительства новых и капитальной реконструкции старых зданий больниц в регионах, ремонте аварийных зданий школ.

Так, по данным директора Госагентства, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции капитальный ремонт проводится в 9 больницах на 1105 коек, в гг. Бишкек, Ош и Нарын, из быстровозводимых материалов строятся экспериментальные больницы на 270 коек.

В настоящее время работы идут полным ходом, достроить объекты планируется в кратчайшие сроки. На реализацию данных проектов предусмотрены средства из республиканского бюджета.

На сегодня по республике 29 школ, находящихся в аварийном состоянии.

Из них 5 зданий отремонтированы и на 1 сентября будут сданы в эксплуатацию.

Урматбек Кокочаров добавил, что строительство дополнительных корпусов еще 15 школ идет за счет средств, выделенных из Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность реализации проектов по строительству и капитальному ремонту больниц в регионах в ранее утвержденные сроки.

Он добавил, что отдаленные села в горной местности остро нуждаются в фельдшерско-акушерских пунктах, поэтому учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, необходимо обратить особое внимание на вопрос строительства ФАПов.

Также Глава государства призвал придавать такое же важное значение ремонту аварийных зданий школ, как и строительству и ремонту зданий больниц в регионах.

"Многие предприниматели, намеревающиеся строить многоэтажные дома или предприятия, выражают недовольство бюрократическими препонами, чинимыми при получении разрешительных документов чиновниками. Порою процессы по подготовке документов затягиваются на длительное время", - далее отметил Президент.

Директор Госстроя Урматбек Кокочаров ответил, что время получения разрешительных документов уменьшилось с 210 до 60 дней.

"В целях цифровизации строительной отрасли обновленное программное обеспечение "Единое окно" запущено в 54 областных управлениях градостроительства и архитектуры, что улучшит качество оказания госуслуг гражданам страны", - сказал он.

Президент подчеркнул важность ускорения процесса цифровизации данной отрасли.

"Цифровизация уменьшит человеческий фактор при оказании услуг и выдаче разрешительных документов гражданам, что в свою очередь значительно сократит уровень коррупции в деятельности Госстроя", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.