Минобразования КР планирует снять более 7 тысяч видеоуроков на целый год

Министерство образования и науки КР продолжает съемку уроков на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При записи видеоуроков уделяется внимание их качеству с учетом недочетов уроков, подготовленных для IV четверти прошлого учебного года. Для каждого урока назначается один методист, который разрабатывает урок, контролирует ход подготовки и утверждает урок", - отмечают в МОиН.

Для проведения видеоуроков на конкурсной основе отобрано 260 учителей. Они являются победителями в различных творческих конкурсах, их ученики побеждали на олимпиадах. Учителя, задействованные в съемках, прошли специальное обучение.

Видеоматериалы будут размещены на сервере специально разработанного министерством образования портала oku.edu.gov.kg/. С 1 сентября они будут транслироваться на телеканалах по отдельному расписанию.

Общее количество запланированных видеоуроков на год – 7 276 часов (видеоуроков). После завершения пандемии и организации традиционного учебного процесса они будут использоваться как дополнительный образовательный ресурс.

Съемки проходят в городах Бишкек и Ош, на студиях "Баластан" (КТР) и "Ынтымак" (ЭлТР), студиях Кувейтского университета, Кыргызско-Турецкого университета Манас, КГТУ им.Раззакова и АУЦА при поддержке ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Азиатского банка развития, Центра поддержки СМИ, Фонда "Сорос-Кыргызстан".