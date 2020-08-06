Команда Матраимова стала чемпионом страны по футзалу

Совсем без зрителей в чолпон–атинском спорткомплексе "Газпром - детям" прошли решающие матчи чемпионата страны по футзалу. Золотые медали турнира завоевала ошская команда EREM.

Напомним: когда до окончания первенства командам оставалось провести всего несколько матчей, из–за коронавирусной пандемии турнир был остановлен. За время вынужденного перерыва в нашем футзале стали происходить грустные события. Президенты многих клубов из числа предпринимателей стали испытывать серьезные финансовые проблемы, а потому помогать спортсменам отказывались.

Однако руководители Ассоциации футзала Кыргызстана решили доиграть чемпионат во что бы ни стало. Ведь в следующем сезоне, очевидно, далеко не все наши футзальные дружины смогут принять участие в национальном первенстве. В частности, серьезные материальные трудности испытывает один из лидеров турнира - бишкекский "Спартак".

Один из лучших арбитров Азии по футзалу и ответственный сотрудник Футбольного союза Кыргызстана Нурдин Букуев рассказал корреспонденту "ВБ":

- Месяц назад нам пришлось решать дилемму: команды требовали довести чемпионат до финиша, а спортивные власти не разрешали делать этого. В результате было принято компромиссное решение: провести решающие игры турнира в спорткомплексе города Чолпон–Аты без зрителей. И, самое главное, оказать командам материальную поддержку.

В высшей лиге чемпионата страны по футзалу участвовало восемь команд. Причем чемпионат проходил по–боевому. Даже новички высшего дивизиона оказывали достойное сопротивление лидерам первенства.

И в этом ничего необычного не было. В Кыргызстане любят футзал. Турниры по этому виду спорта проходят практически в каждом крупном населенном пункте, а команды высшей и первой лиг уже создают при своих клубах и детские команды, вернее, создавали. Дружины "Сары–Ой" (Иссык–Кульская область), "Бакубат" (Талас), "Биримдик" (Сокулук) порой побеждали даже лидеров отечественного футзала - EREM, бишкекские клубы "Фарватер" и "Спартак".

Неплохо выступает в первенстве Азии и на-циональная сборная Кыргызстана. Призовые места, правда, давно не занимает, но в финальную часть этих турниров выходит регулярно.

Финал чемпионата Кыргызстана мог быть жарким. Наверняка многие наши лидеры не досчитались бы драгоценных очков. Но треклятая пандемия перечеркнула все планы.

Руководители Ассоциации футзала республики смогли организовать только мини–турнир для четырех команд, которые до этого занимали ведущие места в турнирной таблице. Остальные четыре дружины заняли места согласно ранее набранным очкам и завершили на этом сезон.

В первом полуфинальном матче EREM победил столичный "Мурас", а "Фарватер" вырвал победу у "Спартака".

В финал вышли EREM и "Фарватер". Это был очень напряженный поединок, обеим командам хотелось стать чемпионом страны именно в этот, скажем так, особенный год. Первыми вышли вперед ошане, они сумели два раза распечатать ворота "Фарватера", но игроки бишкекской дружины нашли в себе силы отыграть оба мяча. Первая половина встречи закончилась со счетом 2:2.

Во втором тайме игра шла, как говорят футболисты, гол в гол.

В результате 4:4, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей чемпионом страны сезона 2019 - 2020 годов стала команда EREM.

А теперь приятная новость: решающие матчи чемпионата страны по футзалу поклонники этого вида спорта все же смогут увидеть через–день другой в Интернете. Благо сотрудники Ассоциации футзала вели съемки всех поединков. А затем турнир в Чолпон–Ате покажут на одном из спортивных телеканалов республики.