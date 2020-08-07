Погода
$ 76.83 - 22.01
€ 89.35 - 90.85

Эксперт: Лукашенко поставил крест на сближении с Западом

680  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Действия властей Белоруссии в отношении оппозиции в рамках президентской кампании стали серьезным раздражителем для Европы, они исключают возможность дальнейшего сближения, сказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Bild обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с целью передать "послание" президенту Александру Лукашенко, что оппозиция хочет не "войны", а справедливых выборов. В пресс-службе правительства ФРГ РИА Новости сообщили, что приняли к сведению высказывания Тихановской, но в силу близости дня голосования детально комментировать не будут. При этом кабмин дал общую оценку ситуации в Белоруссии: "правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье, действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободных выборов", а также отметив необходимость того, чтобы "права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов".

"Лукашенко попал в капкан. Во время прежних выборов всегда у него были проблемы с Западом, Запад давил на него, угрожал санкциями, вводил санкции, всегда и называли его, и называют "последним диктатором Европы". Сейчас его ситуация резко ухудшилась тем, что у него просто серьезнейшие споры с Россией. В предыдущие годы он мог где-то полагаться на медийную, политическую поддержку России... Поэтому я не знаю, как эти выборы закончатся", - заявил Рар, комментируя заявление правительства ФРГ.

Говоря о позиции Запада, он отметил, что "в Европейском союзе нет ни одного государства, которое бы хотело, чтобы он (Лукашенко) дальше правил Белоруссией". "Просто альтернатив не видели и признавали тот факт, что большинство населения голосует за стабильность, за какие-то элементы социализма, за то, что нет олигархов в Белоруссии, нет богатых - есть такая специфика, которая объясняет, почему люди голосуют за него, но всегда к этим выборам были большие подозрения", - пояснил эксперт.

В последние пять лет, по его мнению, ситуация "немножко изменилась, и поэтому Лукашенко подумал, что его вдруг полюбили на Западе". "Это потому, что начались серьезнейшие конфликты (Запада) с Россией из-за Украины, из-за Крыма, поэтому критики лично в адрес Лукашенко вдруг стало меньше на Западе, потому что считалось, что нужно начать какой-то новый диалог с Белоруссией, что, может быть, удастся Белоруссию где-то ближе придвинуть к Европейскому союзу, оттянуть от России - такие геополитические игры и дальше продолжаются, - и Лукашенко исходил из того, что у него есть шанс сблизиться и подружиться с Западом. Тот факт, что его главный конкурент женщина, муж которой сидит (в заключении) и не может участвовать в выборах, все рестриктивные меры, которые Лукашенко принял в последние недели, конечно, являются сильным раздражителем для Запада", - продолжил он.

Тем не менее, считает Рар, "немецкая политика не будет вмешиваться в выборы, потому что у них нет таких возможностей, и поэтому достаточно реально оценивают ситуацию в Белоруссии, что все-таки у Лукашенко есть поддержка внутри населения". "Если там будут серьезные манипуляции на выборах, то, мне кажется, Запад отреагирует очень остро", - заявил политолог.

По его словам, период последних пяти лет, когда с Белоруссии снимали часть санкций, а Лукашенко осенью 2019 года впервые за три года посетил страну ЕС с официальным визитом, нельзя считать "оттепелью" в отношениях Минска с Европой.

"Просто возможностей (у Запада) влиять нет, на Украине - можно, чтобы во всяком случае появился майдан, чтобы выгнали (экс-президента Виктора) Януковича. Белоруссия типичная страна, где Запад просто видит, что влияние очень ограничено. В то же время Запад заметил, что Лукашенко тянулся к Европе, поэтому какие-то санкции отменили, Лукашенко дали понять, что он въездной в Европейский союз, но он должен соблюдать права человека и проводить демократические выборы, быть избранным демократическим путем без всяких манипуляций. А то, что произошло за последние недели, репрессивные меры против конкурентов - это вычеркнуло все возможности для Лукашенко сблизиться с Западом", - пояснил Рар.

Он отметил, что это отражает личные характеристики Лукашенко как политика, которые привели его в "тупик". "Конечно, у него всегда был шанс пойти на Запад, но он хитрый, он понимает, что Запад хочет Белоруссию, но без него. Запад с удовольствием Белоруссию примет, будет расширять "Восточное партнерство", но с Лукашенко они не подружатся, Лукашенко и дальше рассматривается как диктатор. Он с самого начала должен был понимать как стратег, что менять на Запад Россию в плане союзничества - это для него тупик", - заявил эксперт.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390762
Теги:
Беларусь, выборы, президент, Александр Лукашенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  