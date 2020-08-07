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Сборная КР по шахматам примет участие в I Всемирной онлайн–олимпиаде

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- Вячеслав Аникин
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Сформирована сборная Кыргызстана по шахматам, которой предстоит принять участие в I Всемирной онлайн–олимпиаде.

В состав национальной дружины вошли международные мастера Асыл Абдыжапар и Семетей Тологон тегин. Кроме них, в команду приглашены национальные мастера Андрей Мазницин, Руслан и Арзыбек Съездбековы, а также кандидат в мастера Азиз Дегенбаев.

Под знамена нашей главной женской шахматной дружины встали также титулованные шахматистки Диана Омурбекова, Айжан Алымбай кызы, Шахнази Мусаева, Айпери Майрамбекова и Айжан Съездбекова. Капитанами, то есть тренерами команды, назначены Сардарбек Нурдин уулу и Дамир Толапкер.

Как сообщил представителям СМИ президент Федерации шахмат Талант Мамытов, все спортсмены, вошедшие в состав сборной, это чемпионы и призеры национальных первенств. Они успешно выступали в различных международных турнирах.

- Сейчас ребята проводят интенсивные тренировки, консультируются у зарубежных специалистов. Особенно я бы отметил восходящую шахматную звездочку Кыргызстана Азиза Дегенбаева. Несмотря на юный возраст, он, кажется, овладел всеми секретами древней игры: умеет проводить быстрые эффективные атаки, безупречно играет в защите. Убежден, за Дегенбаеым большое спортивное будущее, - сказал Мамытов. .

Не нуждаются в особом представлении ведущие шахматисты Кыргызстана Семетей Тологон тегин и Асыл Абдыжапар. Они - чемпионы Кыргызстана, успешно выступали в чемпионатах Азии. Приятно, что в сборной Кыргызстана есть представители шахматной династии Съездбековых. Самые опытные и талантливые из них - Руслан и Арзыбек - уже имеют высокие международные рейтинги и поэтому могут на равных сражаться со многими ведущими шахматистами мира.

I Всемирная шахматная онлайн–олимпиада пройдет на платформе chess.com. Каждую партию будут комментировать по нескольку специалистов этой игры, говорящих на разных языках. Всего в состязаниях примут участие 163 сборные.

Все команды разбиты, согласно международным рейтингам, на пять дивизионов (пятый из них - самый высший). После окончания состязаний в дивизионах начнутся матчи серий плей–офф, после которых и будут определены победители олимпиады.

Сборная Кыргызстана стартует 12 августа.

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на этой неделе сообщил журналистам:

- Мы, руководители федерации, сами сильно волнуемся накануне олимпиады. Такого масштабного турнира в Интернете ранее не проводили. Все организационные и технические вопросы решены, но мы пока не в состоянии справиться с проблемой возможного использования шахматистами допинга. Будем думать над этим.

Аркадий Дворкович также сообщил, что онлайн–олимпиады, очевидно, будут проводиться и в будущем, параллельно с очными состязаниями.


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URL: https://www.vb.kg/390764
Теги:
Олимпийские игры, федерация, шахматы, Кыргызстан
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