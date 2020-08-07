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В Кыргызстан прибыли автобусами из Оренбургской области 2456 наших граждан

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- Оксана Гут
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Министерство иностранных дел КР сообщает о прибытии второй колонны из 23-х автобусов с 1356 гражданами Кыргызской Республики из Российской Федерации.

Таким образом, сегодня, 7 августа, из городов Оренбург и Соль-Илецк, а также Бузулукского района Оренбургской области Российской Федерации на Родину всего вернулось 2456 наших граждан на 43 автобусах.

Возвращение граждан Кыргызстана из России было проработано во исполнение поручений президента и правительства Кыргызской Республики, благодаря предоставленному казахстанской стороной транзитному коридору по территории Республики Казахстан.

Министерство иностранных дел, вновь напоминает, что въезд иностранных граждан в Казахстан в связи с ситуацией, связанной с распространением пандемии коронавирусной инфекции, ограничен. Убедительно призывает граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахстанской государственной границы до ее открытия.

Одновременно с этим, министерство информирует, что в соответствии с решением Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в целях недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской государственной границы, существенно увеличено количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/390766
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, карантин
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