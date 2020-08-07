Президент Туркменистана написал книгу. И это на фоне происходящего в стране

Туркменские СМИ анонсировали скорый выход новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - "Духовный мир туркмен". Труд посвящен, традициям и национальным устоям туркменского народа, пишет "Дикая Азия".

- Книга состоит из двенадцати глав, в них автор рассуждает о красоте жизни, благоденствии на земле, вечности сущего, значении науки и образования в развитии общества, принципах здорового образа жизни, трудолюбии, гостеприимстве, дружеских и братских отношениях, нравственных устоях и единстве. Всем том, чего нет в Туркменистане. Забавный факт - на официальной фотографии, посвященной окончанию книги, насчитывается не менее девяти фигур лошадей, - отмечает автор статьи.

Конечно, когда в стране люди умирают от коронавирусной инфекции, которую официальные власти по-прежнему не признают, где даже могилы обязали делать плоскими, чтобы спутник не опознал, выход книги самое актуальное и важное ...