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Президент Туркменистана написал книгу. И это на фоне происходящего в стране

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- Виктория Гунгер
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Туркменские СМИ анонсировали скорый выход новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - "Духовный мир туркмен". Труд посвящен, традициям и национальным устоям туркменского народа, пишет "Дикая Азия".

- Книга состоит из двенадцати глав, в них автор рассуждает о красоте жизни, благоденствии на земле, вечности сущего, значении науки и образования в развитии общества, принципах здорового образа жизни, трудолюбии, гостеприимстве, дружеских и братских отношениях, нравственных устоях и единстве. Всем том, чего нет в Туркменистане. Забавный факт - на официальной фотографии, посвященной окончанию книги, насчитывается не менее девяти фигур лошадей, - отмечает автор статьи.

Конечно, когда в стране люди умирают от коронавирусной инфекции, которую официальные власти по-прежнему не признают, где даже могилы обязали делать плоскими, чтобы спутник не опознал, выход книги самое актуальное и важное ...


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URL: https://www.vb.kg/390770
Теги:
книги, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, коронавирус
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Комментарии
Али
07.08.2020, 11:51

Конечно, наши главы государств далеко были и есть не идеальны для такой должности, но не дай Бог нам такого Президента, как этот!!!

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