Турция и ОАЭ с 7 августа возобновляют регулярные авиарейсы с Кыргызстаном

Турция и Объединенные Арабские Эмираты с 7 августа возобновляют регулярные авиарейсы с Кыргызстаном. Об этом сообщает министерство транспорта и дорог КР.

Рейсы возобновлены по следующим маршрутам:

Авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек-Стамбул-Бишкек 2 раза в неделю.

По маршруту Бишкек -Анталья- Бишкек 1 раз в неделю.

Авикакомпания Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Бишкек-Стамбул 2 раза в неделю.

Авиакомпания Pegasus Airlines по маршруту Стамбул-Бишкек- Стамбул 2 раза в неделю.

Авиакомпания Flydubai по маршруту Дубай-Бишкек-Дубай 1 раз в неделю.

Более подробную информацию о приобретении билетов и расписании рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний.