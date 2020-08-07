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В СНГ признали полезным опыт биометрии в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Электронное голосование: практика и перспективы"- круглый стол под таким названием прошел в Российской академии наук. Он был организован Российским общественным институтом избирательного права при поддержке РАН и Фонда президентских грантов.

В ходе мероприятия, как рассказали в Межпарламентской Ассамблее СНГ, обсуждались вопросы и проблемы внедрения электронного голосования, способы и методы наблюдения за новыми цифровыми электоральными процессами.

Особая актуальность заявленной темы подчеркивалась в приветственном послании руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого. Она, по его мнению, обусловлена стремительным развитием и проникновением во все сферы жизни цифровых технологий. "Очень важно, чтобы внедрение новых технологий обеспечивало повышение доверия граждан к избирательной системе и результатам голосований, а применяемые методики и формы наблюдения были адекватны и обеспечивали достоверную информацию о проведении избирательных кампаний", подчеркнул Дмитрий Кобицкий.

Директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД) Иван Мушкет в своем докладе рассказал об опыте стран Содружества в области применения цифровых технологий при подготовке и проведении выборов. Он отметил использование в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России системы цифрового ведения регистра избирателей, на основании которого формируются списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании по каждому избирательному участку.

Иван Мушкет обратил внимание на применяемую Арменией и Кыргызстаном систему биометрической идентификации избирателей, что необходимо для подтверждения личности и предотвращения случаев многократного голосования. "Данная практика признавалась наблюдателями от МПА СНГ успешной", - констатировал директор МИМРД.

Одновременно он указал на фундаментальный недостаток оперирования цифровыми данными: "Между информацией о волеизъявлении гражданина, сотрудниками, фиксирующими и обрабатывающими ее, и наблюдателями, осуществляющими мониторинг данного процесса, возникает посредник в лице программного обеспечения системы электронного голосования. То есть если при традиционной системе голосования качество проведения выборов определялось работой органов администрирования выборов, то теперь, при электронном голосовании, к ней добавляется качество программного обеспечения и аппаратных средств, обеспечивающих избирательный процесс".

Иван Мушкет считает, что это окажет влияние и на порядок наблюдения за выборами, которое является одним из магистральных направлений работы МИМРД.

Вместе с тем глава этого института уверен, что мониторинг выборов и с внедрением цифровых технологий в электоральной сфере не потеряет своей значимости. "Переход на цифровой формат изменит выборы, и, последовав за ними в цифровой мир, изменится наблюдение за выборами, однако, будучи необходимым элементом формирования доверия к их результатам, оно, безусловно, останется актуальным", - заявил Иван Мушкет.

Эту точку зрения разделил и советник Генерального секретаря Совета МПА СНГ Сергей Караваев. Он отметил, что формирование доверия избирателей, равно как и соблюдение закона через обеспечение тайны голосования, являются ключевыми задачами при цифровом сопровождении электоральных процессов.

Как сообщили на днях в МПА СНГ, ее представители будут вести мониторинг парламентских выборов Кыргызстане. В ответ на приглашение, поступившее из Жогорку Кенеша, формируется состав мониторинговой группы из числа представителей парламентов - участников Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА и экспертов, которые отправятся в Кыргызстан для наблюдении за этой важнейшей для страны избирательной кампании.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут согласно Указу президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова 4 октября текущего года. Подготовка к ним уже начата и дипучреждениями КР в РФ, с тем, чтобы обеспечить участие в выборах сограждан, которые в этот день будут находиться на территории России. В посольстве КР подчеркнули, что в соответствии с избирательным законодательством республики в список избирателей за рубежом включаются граждане, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Те, кто ранее не сделал это, могут сдать биометрические данные в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/390775
Теги:
выборы, Россия, биометрия, Кыргызстан
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