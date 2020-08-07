Часть мигрантов в России может из-за пандемии уйти в теневой сектор

В России в ближайшее время возможно вытеснение трудовых мигрантов с легального рынка труда, что чревато уходом часть таких работников может уйти в "тень". Вероятность такого развития событий не исключают специалисты Сибирского института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

В исследовании, проведенном ими, отмечается, что сложная эпидемиологическая обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, заставила применять строжайшие меры всем странам Евразийского экономического союза: закрытие границ (Россия), введение чрезвычайного положения (Казахстан, Армения), изоляция (Кыргызстан, Беларусь), отмена или перенос праздничных , мероприятий. В итоге тысячи людей оказались застрявшими в аэропортах стран ЕАЭС и не могли сразу вернуться домой. Большая часть - это трудовые мигранты из стран Центральной Азии.

Вместе с тем, как заявлено, трудящиеся-мигранты из стран ЕАЭС по большей мере заняты в тех видах и сферах деятельности, которые пострадали в меньшей степени от ограничительных мер. И по сравнению с мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана они находятся в более выгодном положении.

Однако в большинстве регионов России в связи с режимом самоизоляции, который в настоящее время снимается постепенно, произошло снижение активности бизнеса, банкротство и закрытие предприятий. В этой связи на рынок труда массово вышло местное население, что существенным образом меняет спрос и предложение. При этом даже на законном основании работающие трудовые мигранты из стран ЕАЭС с высокой долей вероятности будут в ближайшее время вытеснены из легальной части рынка труда в связи с необходимостью для бизнеса сократить себестоимость трудовой силы за счет минимизации своих издержек и сверэксплуатации мигрантов.

"Таким образом, трудовые мигранты будут поставлены перед выбором: конкурировать с местным населением за счет ухода в теневой рынок труда и снизить свой доход или вернуться на Родину. Вероятнее всего реализуется ситуация массового выезда мигрантов, особенно выходцев из Белоруссии и Казахстана после снятия ограничительный мер пандемии и открытия границ. Возможно, часть мигрантов из Кыргызстана будет готова остаться и уйти в теневой сектор экономики, согласившись на тяжелые условия сверхэксплуатации, в том числе с риском для здоровья", - предполагают авторы исследования.