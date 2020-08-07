70-летняя врач с сыном-инвалидом лечатся от COVID-19 в коридоре больницы

70-летняя врач-педиатр с сыном-инвалидом вынуждены лечиться от COVID-19 в коридоре городской больницы Чолпон-Аты. Об этом в письме министру здравоохранения КР Сабиржану Абдикаримову сообщает местный житель. Копию письма он отправил в редакцию VB.KG.

"Вы по долгу службы всегда ответственны за то, что происходит ввереной вам отрасли. Я понимаю, что сейчас очень непростые и нелегкие времена для нас всех. Я стараюсь быть очень объективным, несмотря на все, что творится в республике. Но то что произошло, вчера днём в городе Чолпон-Ата, мне как гражданину и человеку не даёт покоя", - начал мужчина.

Он сообщил, что в городе Чолпол-Ата уже много лет, а конкретно с 1973 года, трудится детский врач (педиатр) Алексеева Людмила Васильевна, которой 10 августа исполнится 71 год. Несмотря на этот уважаемый возраст она выполняет свой долг врача, не ушла на пенсию, а лечит детей.

Далее текст обращения:

"Так вот, исполняя свой профессиональный долг, она к большому сожалению заболела COVID-19, по крайней мере такой диагноз ей был поставлен. Это очень печально и население города за неё очень переживает. Диагноз ей и её сыну (к слову сказать, инвалиду) поставили несколько дней назад, и вчера её госпитализировали. Её привезли в городскую больницу и выделили место для неё и её сына в коридоре! У многих людей в Чолпон-Ата не укладывается в голове, как так можно?

Да сейчас тяжёлое положение, возможно, нет свободных мест в больнице, но неужели государство даже не может защитить людей, которые верой и правдой столько лет служили республике. Неужели нельзя для человека, который 47 лет отдавал свои силы и здоровье во благо и здоровье детей, создать достойные условия для выздоровления...

Ей уже давно пора дать, за её заслуги, звание заслуженного врача Кыргызской республики. А государство её лечит в коридоре! Это просто позор! Я никогда не поверю, что в больнице (любой) нет резервной палаты для важных лиц, не будут ведь лечить акима, начальника милиции или главврача в коридоре? Или детский врач с 47-ем стажем не важен?

Людмила Васильевна очень честный, мужественный и скромный человек. Она всегда достойно выполняет свой долг и мы надеемся на её скорейшее выздоровление. Её родственники, как мне стало известно, хотят заняться поисками компетентных волонтёров в Чолпон-Ате, чтобы перевести Людмилу Васильевну на домашний стационар, так как ей необходимо лечение, в частности капельницы. Но это ведь неправильно. Разве это не работа государства - заботиться о людях, которые занимают стратегически важные посты. Ведь каждый врач, медсестра и волонтёр сегодня на вес золота.

Сабиржан Токтосунович, я не буду вас просит что бы вы разобрались в этой ситуацией. Тут в принципе и так понятно, что нужно делать. Просто мне как гражданину интересно, почему в нашей стране происходят такие вещи? Где нравственные принципы и основы? Неужели с приходом демократии власть имущие забыли о совести и народе? Ведь у нас в республике все люди и тем более профессионалы своего дела должны жить достойно! (...)

Пусть властьимущие задумаются, что народ, который выбирал эту власть, хочет жить достойно и пока доверяет ей. Народ хочет жить благополучно и спокойно. Многонациональный народ Кыргызстана заслужил это! Также это касается руководителей всех уровней. Ведь на примере этого случая, понятно что такое решение принималось на месте, и никто не подумал, как это может отразиться на жизни и здоровье человека, который лечил их детей. С уважением, неравнодушный человек".