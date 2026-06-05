В подмосковном Центральном парке "Патриот" Минобороны РФ развернулись масштабные оборонные переговоры. Здесь под председательством российской стороны состоялось очередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы оборонных ведомств собрались, чтобы синхронизировать часы и выработать общую стратегию противодействия стремительно растущим вызовам в Евразии.

Официальная часть началась с глубоко символичного жеста: руководители делегаций, включая генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова и начальника Объединенного штаба организации Андрея Сердюкова, возложили цветы к монументу "Матерям победителей".

Однако сразу после этого министры перешли к жесткой и прагматичной повестке дня - детальному разбору военно-политической ситуации в зоне ответственности организации.

Главный лейтмотив встречи - мир стремительно меняется, и ОДКБ обязана меняться еще быстрее. Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков открыто признал, что градус напряженности на евразийском пространстве неуклонно ползет вверх. По его словам, число прямых угроз безопасности растет как на дрожжах на фоне жесткого геополитического противостояния, вспыхивающих конфликтов и опасной активности международных экстремистских группировок.

В свою очередь, министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что в условиях тотальной глобальной нестабильности странам-участницам жизненно необходимо углублять взаимодействие. Российская сторона выступила инициатором целого пакета реформ. По словам Белоусова, эти решения направлены на жесткую модернизацию коллективных сил и качественный апгрейд системы подготовки военных кадров.

Итогом заседания стал солидный пакет документов, который кардинально обновит военный контур ОДКБ. В частности, министры утвердили: