Как уплатить налог на имущество через "Кабинет налогоплательщика"

Государственная налоговая служба КР информирует налогоплательщиков о порядке уплаты налога на имущество в электронном формате. Как сообщили в пресс-службе ГНС, произвести оплату можно дистанционно через сервис "Кабинет налогоплательщика".

Для уплаты налога онлайн необходимо выполнить следующие действия:

Авторизоваться в "Кабинете налогоплательщика". На главной странице в разделе "Налоговые обязательства" (где отображается сумма начисленного налога за текущий период) выбрать объект имущества, по которому необходимо произвести оплату. Ознакомиться со сведениями о начисленной сумме налога, подлежащей уплате, которые система выведет на экран. Нажать кнопку "Оплатить". После этого система автоматически сформирует QR-код для оплаты, а также банковские реквизиты (расчетный счет) для перечисления платежа. Произвести оплату любым удобным способом, используя QR-код или реквизиты.

В ведомстве обращают внимание, что налоговые извещения направляются гражданам не позднее 1 августа текущего налогового периода. Этот документ содержит подробные сведения о начисленной сумме налога.

Чтобы просмотреть, скачать или распечатать извещение через "Кабинет налогоплательщика", нужно перейти в раздел "Переписка с ГНС", открыть подраздел "Уведомления", выбрать "Извещения ГНС" и далее открыть документ "Извещение ГНС по имуществу".

Напомним, что срок уплаты налога на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), а также на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки истекает до 1 сентября текущего года.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах или на официальном сайте www.sti.gov.kg.