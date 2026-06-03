Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже золотых браслетов

295  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений стоимостью 48 тысяч сомов из торгового комплекса "Берекет Гранд".

По данным следствия, 29 мая неизвестный, находясь на территории торгового комплекса "Берекет Гранд", тайно похитил два золотых браслета, принадлежащих местной жительнице. Общая стоимость похищенных ювелирных изделий составила 48 тысяч сомов.

30 мая потерпевшая обратилась с заявлением в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого.

Как сообщили в УВД Ленинского района, по подозрению в совершении преступления задержан А.Б. 1975 года рождения. Он был доставлен в Следственную службу и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления.

Граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, просят обратиться в милицию по телефонам: 0 (999) 251-181 или 102.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459056
Теги:
задержание, золото, кража, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  