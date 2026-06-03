В Бишкеке задержали подозреваемого в краже золотых браслетов

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений стоимостью 48 тысяч сомов из торгового комплекса "Берекет Гранд".

По данным следствия, 29 мая неизвестный, находясь на территории торгового комплекса "Берекет Гранд", тайно похитил два золотых браслета, принадлежащих местной жительнице. Общая стоимость похищенных ювелирных изделий составила 48 тысяч сомов.

30 мая потерпевшая обратилась с заявлением в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого.

Как сообщили в УВД Ленинского района, по подозрению в совершении преступления задержан А.Б. 1975 года рождения. Он был доставлен в Следственную службу и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления.

Граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, просят обратиться в милицию по телефонам: 0 (999) 251-181 или 102.

Расследование продолжается.